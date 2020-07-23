Скандальний російський письменник Захар Прилєпін озвучив страшилку про Майдан в Росії, порівнюючи РФ з гей-парадом

Так, в ефірі НТВ 2019 року він заявив, що не хоче бачити біля керма РФ людей, для яких "кримська перемога і донбаське стояння було часом ганьби. Вони так і кажуть: часом ганьби. Які хочуть всі, як вони це називають, крадене — повернути", передає Обозреватель.

Захар Прилепін