Скандальний російський письменник Захар Прилєпін озвучив страшилку про Майдан в Росії, порівнюючи РФ з гей-парадом

Так, в ефірі НТВ 2019 року він заявив, що не хоче бачити біля керма РФ людей, для яких "кримська перемога і донбаське стояння було часом ганьби. Вони так і кажуть: часом ганьби. Які хочуть всі, як вони це називають, крадене — повернути", передає Обозреватель.

Скандальний письменник зазначає, що ніколи не прийме людей, які закликають повернути Крим і піти з Донбасу, і не повірить в їх гуманізм і благі наміри. За його словами, у них абсолютно інша система цінностей і їх ніщо не пов'язує з ним, навіть російська література.

"Моя Батьківщина — це і є найвища форма моєї волі. Мене можуть не влаштовувати — і не влаштовують — ситі коти у владі, але мене влаштовує, як мінімум, географія моєї країни і її перемоги, її вічний безсмертний полк", - підкреслив Прилєпін.

Письменник вважає, що його опоненти спочатку нібито борються з корупцією, але, отримуючи владу, не вирішують цю проблему. У цьому ключі він і став порівнювати Росію з дурдомом і гей-парадом.

"Замість цього країна (Росія-прим.ред) починає нагадувати дурдом з гей-парадом — і в переносному сенсі, і в прямому. І щоб обов'язково Сталін був зрівняний з Гітлером, і ще сто пунктів, які проходять через моє серце", - заявив Прилєпін.

Нагадаємо, істеричний Прилєпін «намітив» українські території.

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