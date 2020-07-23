Хронічні хвороби РФ можна вилікувати лише шляхом перебудови всієї країни "знизу"

Про це в інтерв'ю The Bell заявив російський письменник Борис Акунін, повідомляє Politeka.

На думку письменника, до тих пір, поки в цій країні влада буде зайнята відновленням централізованої структури керівництва, будь-який президент, яким би він не був демократичним спочатку, через певний час стане "Путіним".

"Він побачить, що країна розвалюється, порядку немає, починається бардак, і почне негайно закручувати гайки. Це буде повторюватися до тих пір, поки Росія не відмовиться від ординського принципу, змінившись як держава", – переконаний Борис Акунін.

Навіть якщо у Російської Федерації з'явиться свій Вацлав Гавел, вважає письменник, то він або поступиться своїми принципами або ж його "з'їдять".

"він Втратить владу чи ні, буде залежати вже від нього і його команди. Якщо все робити розраховано і швидко, то це спрацює. Переконаний, що це єдиний спосіб порятунку Росії як великої держави. Тому що якщо Росію не перебудувати, то те, що ми спостерігали в 1991-м – це був перший етап розпаду імперії, а буде ще й другий", – додав Борис Акунін.

Politeka писала, що в Росії в терміновому порядку хочуть прийняти закон, який заклики до відчуження територій прирівняє до екстремізму. Про це заявив російський політик, президент громадського руху «Союз правих сил» Леонід Гозман.

За словами експерта, каратися подібні заклики будуть тюремними строками до 10 років. На його думку, Кремль сподівався, що першого липня протести закінчаться, проте все тільки починається.

Російська письменниця Людмила Улицька висловилася про президента РФ Володимира Путіна. На її думку, російському президенту Володимиру Путіну доведеться відповідати за багато, бо просто так піти зі своєї посади він не зможе.

Відповідаючи на запитання ведучої, хто для неї Путін – вождь, тиран або правитель, Улицька сказала: "Ви знаєте, я думаю, що сьогодні найбільше він трагічна фігура. Тому що це людина, у якого немає зворотного шляху. Він не може нікуди піти".

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