Хронические болезни РФ можно излечить лишь путем перестройки всей страны "снизу"

Об этом в интервью The Bell заявил российский писатель Борис Акунин, сообщает Politeka.

По мнению писателя, до тех пор, пока в этой стране власть будет занята восстановлением централизированной структуры руководства, любой президент, каким бы он ни был демократическим вначале, через определенное время станет "Путиным".

"Он увидит, что страна разваливается, порядка нет, начинается бардак, и начнет немедленно закручивать гайки. Это будет повторяться до тех пор, пока Россия не откажется от ордынского принципа, изменившись как государство", – убежден Борис Акунин.

Даже если в Российской Федерации появится свой Вацлав Гавел, считает писатель, то он или поступится своими принципами или же его "сожрут".

"Потеряет он власть или нет, будет зависеть уже от него и его команды. Если все делать рассчитано и быстро, то это сработает. Убежден, что это единственный способ спасения России как большого государства. Потому что если Россию не перестроить, то то, что мы наблюдали в 1991-м – это был первый этап распада империи, а будет еще и второй", – добавил Борис Акунин.

Politeka писала, что в России в срочном порядке хотят принять закон, который призывы к отчуждению территорий приравняет к экстремизму. Об этом заявил российский политик, президент общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман.

По словам эксперта, караться подобные призывы будут тюремными сроками до 10 лет. По его мнению, Кремль надеялся, что первого июля протесты закончатся, однако всё только начинается.

Российская писательница Людмила Улицкая высказалась о президенте РФ Владимире Путине. По ее мнению, российскому президенту Владимиру Путину придется отвечать за многое, потому просто так уйти со своего поста он не сможет.

Отвечая на вопрос ведущей, кто для нее Путин – вождь, тиран или правитель, Улицкая сказала: "Вы знаете, я думаю, что сегодня более всего он трагическая фигура. Потому что это человек, у которого нет обратного пути. Он не может никуда уйти".

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