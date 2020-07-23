Российский певец Юрий Лоза удивил странным заявлением о свободе слова в РФ

По его словам, в России царит свобода слова, подобной которой нет в мире. Он заметил, что был в США и Европе, но якобы не заметил там свободы слова, которая существует в России.

Об этом он заявил 2016 года в интервью Апострофу.



"В России сейчас беспрецедентная свобода слова. Такого нигде в мире нет. Я был в Америке, был в Европе, постоянно езжу по миру и знаю об этом не по наслышке", - заявил он.

Музыкант уверен, что любой человек в РФ может говорить то, что ему вздумается.

"У нас не наказывают даже за полную антироссийскую фигню и белиберду... Если вы хотите сказать, что Путин не прав, то выходите на улицу и кричите. Вам никто здесь в России не отвернет голову и не посадит. У нас нет преследования за инакомыслие... У нас Россия сегодня, это многовариантная страна", - подчеркнул он.

По мнению Лозы, российские СМИ не занимаются антиукраинской пропагандой. Он утверждает, что ни президент РФ, ни министр обороны и слова плохого не говорили об украинцах (прим. ред. - хотя на самом деле это далеко не так).

"У нас существуют частные медиакомпании, в которых есть люди, которым нужен скандал. Вы слышали от нашего президента или от нашего министра внутренних дел, или от нашего министра обороны хоть одно плохое слово про украинцев?" - отметил он.

Напомним, скандальный Лоза рассказал украинцам, "кто ест их сало".

Как сообщала Politeka, российский музыкант Лоза в истерике вступился за боевиков на Донбассе.

Также Politeka писала, скандальный Лоза дал свою версию приходящего на Донбассе.