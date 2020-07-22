Російський журналіст та письменник Саша Сотник розповів про серйозну проблему Володимира Путіна в Росії

За його словами, ситуація в Росії загострюється з кожним днем все більше, і утримувати владу для президента Володимира Путіна безкровно стає все складніше.

Про це він написав 2019 року в блозі для сайту Обозреватель.

Він додав, що система впадає в божевілля, штампує нові репресивні закони та ризикує "перегріти" суспільне поле своїми шизофренічними ініціативами.

"Обстановка в Росії загострюється з кожним днем все більше, і утримувати владу безкровно стає для Путіна все складніше. Система впадає в божевілля, штампує нові репресивні закони та ризикує "перегріти" суспільне поле своїми шизофренічними ініціативами", – вважає журналіст.

За його словами, багато опозиційно настроєних росіян чекають смерті Путіна. Але це погана новина, а не добра. Він додав, що росіяни або зомбовані, або перебувають у глибокій апатії, тому вони не виходять на мітинги і пікети в РФ.

"Все це говорить про "синдром Ждуна". Але мені складно їх у цьому звинувачувати, тому що вони виходять на мітинги і пікети в Росії, але не знаходять масової підтримки у населення. Адже вийди завтра до стін Кремля хоча б мільйон осіб – і ситуація зміниться. Але маси мовчать. Вони або зомбовані, або перебувають у глибокій апатії, яка також є продуктом, спущеним "згори": "Це марно, ми всіх роздавимо, у нас все під контролем, ви навіть пискнути не встигнете…", – зазначив Сотник.

Як повідомляла Politeka, письменник Сотник назвав терміни розвалу Росії.

Також Politeka писала, що Сотник розповів, коли Росія залишить Донбас у спокої.