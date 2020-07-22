Российский журналист и писатель Саша Сотник рассказал о серьезной проблеме Владимира Путина в России

По его словам, обстановка в России накаляется с каждым днем все больше, и удерживать власть для президента Владимира Путина бескровно становится все сложнее.

Об этом он написал 2019 года в блоге для сайта Обозреватель.

Он добавил, что система впадает в безумие, штампует все новые репрессивные законы и рискует "перегреть" общественное поле своими шизофреническими инициативами.

"Обстановка в России накаляется с каждым днем все больше, и удерживать власть бескровно становится для Путина все сложнее. Система впадает в безумие, штампует все новые репрессивные законы и рискует "перегреть" общественное поле своими шизофреническими инициативами", – считает журналист.

По его словам, многие оппозиционно настроенные россияне ждут кончины Путина. Но это плохая новость, а не хорошая. Он добавил, что россияне либо зомбированы, либо пребывают в глубокой апатии, поэтому они не выходят на митинги и на пикеты в РФ.

"Все это говорит о "синдроме Ждуна". Но мне сложно их в этом обвинять, потому что они выходят на митинги и на пикеты в России, но не находят массовой поддержки у населения. Ведь выйди завтра к стенам Кремля хотя бы миллион человек – и ситуация изменится. Но массы молчат. Они либо зомбированы, либо пребывают в глубокой апатии, которая также является продуктом, спущенным "сверху": "Это бесполезно, мы всех раздавим, у нас все под контролем, вы даже пикнуть не успеете…", – отметил Сотник.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что Сотник рассказал, когда Россия оставит Донбасс в покое.