Російський письменник, журналіст і публіцист Саша Сотник розповів про градущу біду в РФ
На його думку, Росгвардія буде воювати з простими жителями Росії, адже це не просто армія, а окупаційна армія.
Таку думку він висловив 2019 року в своєму блозі для видання Обозреватель.
"Кількість бійців Росгвардії перевищила 430 тис. Ця армія буде воювати з вами, росіяни. Вони будуть годувати вашою кров'ю своїх дітей, заселятися у ваші квартири. Поки ви спали і тряслися від страху, сидячи на дивані, проти вас зібрали окупаційну армію. І вона вже ламає кістки - вам та вашим дітям. Доморосла орда злісних орків", - написав Сотник.
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За його словами, все що робить Росгвардія - це зупиняє будь-які протести в Росії, щоб Путін і далі сидів на своєму "троні".
"Горять Суперджети і вибухають хімзаводи, у вас вигорають цілі села, а під вашими вікнами зводяться сміттєспалювальні душогубки, а ось броньовані "Карателі" не горять і не вибухають. І автозаки справно шастають від однієї акції до іншої", - пояснив письменник.
Він додав, що Путін тільки це і зумів зробити - створити армію зомбі, яка готова на все заради нього.
"Так що ж побудував Путін за ці 20 років? Він побудував табір. Тому що син вертухая і фанат спецухи здатний побудувати тільки "зону", і більше нічого. Прокинетеся ви, і що будете робити, коли продерете очі? Схопитеся за сокири або забєтесь в темну комору, щоб вас не знайшли навіть з собаками? І який струс розбудить вас, від страху поснулих? Голод-холод-розруха? Але три баби вже стукають вам по голові своїми ключками", - резюмував він.
Як повідомляла Politeka, письменник Сотник назвав терміни розвалу Росії.
Також Politeka писала, що Сотник розповів, коли Росія залишить Донбас у спокої.