Российский писатель, журналист и публицист Саша Сотник рассказал о градущей беде в РФ

По его мнению, Росгвардия будет воевать с простыми жителями России, ведь это не просто армия, а армия оккупационная.

Такое мнение он высказал 2019 года в своем блоге для издания Обозреватель.

"Количество бойцов Росгвардии превысило 430 тыс. Эта армия будет воевать с вами, россияне. Они будут кормить вашей кровью своих детей, заселяться в ваши квартиры. Пока вы спали и тряслись от страха, сидя на диване, против вас собрали оккупационную армию. И она уже ломает кости - вам и вашим детям. Доморощенная орда злобных орков", - написал Сотник.

По его словам, все что делает Росгвардия - это останавливает любые протесты в России, чтобы Путин и дальше сидел на своем "троне".

"Горят Суперджеты и взрываются химзаводы, у вас выгорают целые деревни, а под вашими окнами возводятся мусоросжигающие душегубки, а вот бронированные "Каратели" не горят и не взрываются. И автозаки исправно шныряют от одной акции протеста к другой", - объяснил писатель.

Он добавил, что Путин только это и сумел сделать - создать армию-зомби, которая готова на все ради него.

"Так что же построил Путин за эти 20 лет? Он построил лагерь. Потому что сын вертухая и фанат спецухи способен построить только "зону", и больше ничего. Проснетесь ли вы, и что будете делать, когда продерете глаза? Схватитесь за топоры или забьетесь в самый темный чулан, чтобы вас не нашли даже с собаками? И какая встряска разбудит вас, от страха уснувших? Голод-холод-разруха? Но три этих старухи уже стучат вам по башке своими клюшками", - резюмировал он.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что Сотник рассказал, когда Россия оставит Донбасс в покое.