Голлівудський актор Джон Малкович дорікнув своїх американських колег через Україну

Зокрема, він заявив, що американці, і його колеги зокрема, уявлення не мають про те, що відбувається в Україні.

Про це він розповів журналістам ТСН під час поїздки в Україну у 2018 році.

За його словами, наша країна має США - "біла пляма": "Ніби її хтось стер з карти світу", - уточнив актор.

"В мізках голлівудської спільноти панує Трамп і російська змова. Однак – ніякої України. У 2018 році я двічі намагався говорити з ними про Україну. Ніхто не хоче про це говорити. Я навіть не знаю, який відсоток небайдужих в Голлівуді знає, що сталося тут 2014-го року і що відбувається зараз. Але я не голлівудський актор. Я не такий, як вони", - пояснив Малкович.

Також раніше повідомлялося, що Барац вважає, що якщо Росія захоче помиритися з Україною, то їм необхідно починати з себе, змінювати щось усередині, а не лізти в сусідню країну зі своїм "русским миром".

"Щоб помиритися з Україною, Росія перш за все повинна зробити щось з собою, змінюватися всередині. Імперії можуть різними способами завойовувати або освоювати території, а ми вважаємо себе імперією... Але Росія повинна як мінімум не військовим і не силовим спосіб поширювати той "русский мир", про який я весь час чую", - сказав Барац.

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