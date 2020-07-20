Голливудский актер и продюсер Джон Малкович упрекнул своих американских коллег из-за Украины

В частности, он заявил, что американцы, и его коллеги в частности, понятия не имеют о том, что происходит в Украине.

Об этом он рассказал журналистам ТСН во время поездки в Украину в 2018 году.

По его словам, наша страна для США - "белое пятно": "Будто ее кто-то стер с карты мира", - уточнил актер.

"В мозгах голливудского сообщества царит Трамп и русский заговор. Однако – никакой Украины. В 2018 году я дважды пытался говорить с ними об Украине. Никто не хочет об этом говорить. Я даже не знаю, какой процент неравнодушных в Голливуде знает, что произошло здесь 2014-го года и что происходит сейчас. Но я не голливудский актер. Я не такой, как они", - пояснил Малкович.

Также ранее сообщалось, что Барац считает, что если Россия захочет помириться с Украиной, то им необходимо начинать с себя, менять что-то внутри, а не лезть в соседнюю страну со своим "русским миром".

"Чтобы помириться с Украиной, Россия прежде всего должна сделать что-то с собой, меняться внутри. Империи могут разными способами завоевывать или осваивать территории, а мы считаем себя империей... Но Россия должна как минимум не военным и не силовым способ распространять тот "русский мир", о котором я все время слышу", - сказал Барац.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что Сотник рассказал, когда Россия оставит Донбасс в покое.