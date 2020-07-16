Бойовики так званих "ЛНР" і "ДНР" почали будувати підступи один одному в розпал війни на Донбасі

Як повідомляє Politeka.net, окупаційні влади Луганська раптово нанесли економічний удар по донецьким сусідам. Телеграм-канал "Донбаський Кейс" опублікував документальний доказ.

Згідно з постановою, самопроголошена "ЛНР" розв'язали торговельну війну з бойовиками-конкурентами, піднявши вартість перевезення вугілля залізницею для "ДНР" на 20%-25%. Як зазначають джерела, в Луганську порушили базові юридичні норми і ввели для сусідній "республіки" податок "заднім числом", який нібито потрібно діє ще з минулого місяця (документ за 24 червня).

Передбачається, що такими заходами влада незаконної "ЛНР" вирішили зібрати гроші на зарплати шахтарям, які затримують місяцями. Цілком ймовірно, що бойовики так званої "ДНР" відповідять дзеркально і теж завдадуть удар по економіці сусідів.

"Чому? Просто за довгі роки, питання «навіщо» вже навіть не варто, держави настільки незалежні, що навіть один одному примудряються «палиці в колеса» ставити", - зазначає "Донбаський кейс".

Раніше один з творців незаконної "ДНР" Андрій Пургін розповів, бойовики не співчувають звичайним людям, бо є лише виконавцями. За його словами, окупанти ставляться до людей, як до безправного стада, адже їх нікому зупинити.

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