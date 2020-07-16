Боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР" начали строить козни друг другу в разгар войны на Донбассе

Как сообщает Politeka.net, оккупационные власти Луганска внезапно нанесли экономический удар по донецким соседям. Телеграм-канал "Донбасский Кейс" опубликовал документальное доказательство.

Согласно постановлению, самопровозглашенная "ЛНР" развязали торговую войну с боевиками-конкурентами, подняв стоимость перевозки угля по железной дороге для "ДНР" на 20%-25%. Как отмечают источники, в Луганске нарушили базовые юридические нормы и ввели для соседней "республики" налог "задним числом", который якобы нужно действует еще с прошлого месяца (документ за 24 июня).

Предполагается, что такими мерами власти незаконной "ЛНР" решили собрать деньги на зарплаты шахтерам, которые задерживают месяцами. Вполне вероятно, что боевики так называемой "ДНР" ответят зеркально и тоже нанесут удар по экономике соседей.

"Почему? Просто за долгие годы, вопрос «зачем» уже даже не стоит, государства настолько независимы, что даже друг другу умудряются «палки в колеса» ставить", - отмечает "Донбасский кейс".

Ранее один из создателей незаконной "ДНР" Андрей Пургин рассказал, боевики не сочувствуют обычным людям, потому как являются лишь исполнителями. По его словам, оккупанты относятся к людям, как к бесправному стаду, ведь их некому одернуть.

Напомним, Пушилин еще больше "отрезал" жителей ОРДО от Украины.

Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.

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