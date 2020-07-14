Від таких перспектив люди далеко не в захваті

З 15 липня в'їхати з окупованих територій у Росію можна буде тільки за 2000 рублів

Про чутки, які поповзли в ОРДЛО, написав у своєму телеграм-каналі блогер Фашик Донецький, передає Politeka.net.

«Плата ніби як буде за тест на вірус, який ти повинен обов'язково пройти», – уточнив він.

Ситуацію, що склалася, автор оцінив вичерпно:

«Це якийсь космічний рівень бл***ва – рас**рити регіон у мотлох і брати гроші з місцевих жителів за в'їзд на територію, які валять на заробітки».

Раніше ми писали про те, що мешканці так званої «ДНР» масово скаржаться в соцмережах на затримку, яку бойовики штучно створюють на блокпостах, не бажаючи пропускати людей на територію України. Для цього окупанти навіть видали спеціальний указ.

Дійшло до того, що люди, яких не пропускають в Україну, почали благати про допомогу. Літні люди стали на коліна і навіть лягали на асфальт перед представниками ОБСЄ, просячи захисту від бойовиків.

Ми також писали про те, що заради отримання паспорта Російської Федерації жителям ОРДЛО доводиться проходити через справжнє пекло, проте багатьох це не зупиняє. За словами тих, хто живе в окупованому Донецьку, більшої неповаги і хамства до себе з боку «влади», ніж під час поїздки за паспортами РФ, вони ніколи не відчували.

Нагадаємо, Пушилін ще більше "відрізав" жителів ОРДО від України.

Як повідомляла Politeka, ватажок «ДНР» Пушилін вибухнув погрозами в сторону Зеленського.

Також Politeka писала, що Бородай видав плани остаточного захоплення ОРДЛО Росією.