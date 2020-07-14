От таких перспектив люди далеко не в восторге

С 15 июля въехать с оккупированных территорий в Россию можно будет только за 2000 рублей

О слухах, которые поползли в ОРДЛО, написал в своем телеграмм-канале блогер Фашик Донецкий, передает Politeka.net.

«Плата вроде как будет за тест на вирус, который ты должен обязательно пройти», – уточнил он.

Сложившуюся ситуацию автор оценил емко:

« Это какой-то космический уровень бл***ва – рас**рить регион в хлам и брать деньги с местных жителей за въезд к себе на территорию, которые валят на заработки».

Ранее мы писали о том, что жители так называемой «ДНР» массово жалуются в соцсетях на задержку, которую боевики искусственно создают на блокпостах, не желая пропускать людей на территорию Украины. Для этого оккупанты даже издали специальный указ.

Дошло до того, что люди, которых не пропускают в Украину, взмолились о помощи. Пожилые люди стали на колени и даже легли на асфальт перед представителями ОБСЕ, прося защиты от боевиков.

Мы также писали о том, что ради получения паспорта Российской Федерации жителям ОРДЛО приходится проходить через настоящий ад, однако многих это не останавливает. По словам тех, кто живет в оккупированном Донецке, большего неуважения и хамства к себе со стороны «властей», чем во время поездки за паспортами РФ, они никогда не испытывали.

Напомним, Пушилин еще больше "отрезал" жителей ОРДО от Украины.

Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.

Также Politeka писала, что Бородай выдал планы по окончательному захвату ОРДЛО Россией.