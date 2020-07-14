Ніхто так і не притягнули до відповідальності

Співробітники ФСБ в анексованому Росією Криму катують затриманих

Про це повідомляє Politеka посиланням на Моніторингову місію ООН з прав людини.

Зокрема, до затриманих застосовують удари струмом, удушення, побиття людей під тортурами примушують давати "потрібні" свідчення.

"Ніхто з винних так і не був притягнутий до відповідальності ні в одному з випадків катувань і жорстокого поводження, зафіксованих місією ООН в Криму. Суди або повністю ігнорували скарги жертв на тортури і жорстоке поводження, або призначали розслідування, які проводилися формально і були завершені без пред'явлення будь-яких звинувачень", – йдеться у тексті доповіді.

Також повідомляється, що в багатьох випадках медперсонал СІЗО відмовляв людям, які зазнали тортур, в огляді та фіксування отриманих тілесних ушкоджень.

"Рівень безкарності був таким, що в деяких випадках співробітники ФСБ піддавали жертв жорстокого поводження на очах у їхніх адвокатів, залучених державою для здійснення захисту за призначенням", – додали в місії ООН.

Politeka повідомляла, що з 2014 року, за даними громадської організації КрымЅОЅ, на території тимчасово окупованого Криму за шість років російської окупації 45 людей зникли безвісти, доля 15 з них до цих пір невідома.

На даний момент Кабміном України формується Комісія з питань осіб, зниклих без вести за особливих обставин. Після того, як комісія почне роботу представництво Президента в Криму планує піднімати питання насильницьких зникнень, що здійснюються в період окупації на території АР Крим та міста Севастополя та перебуває на постійному зв'язку з прокуратурою АРК за кожним випадком зникнення.

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