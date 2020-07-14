Никто так и не привлечен к ответственности

Сотрудники ФСБ в аннексированном Россией Крыму пытают задержанных

Об этом сообщает Politеka со ссылкой на Мониторинговую миссию ООН по правам человека.

В частности, к задержанным применяют удары током, удушения, избиения, людей под пытками заставляют давать "нужные" показания.

"Никто из виновных так и не был привлечен к ответственности ни в одном из случаев пыток и жестокого обращения, зафиксированных миссией ООН в Крыму. Суды или полностью игнорировали жалобы жертв на пытки и жестокое обращение, или назначали расследования, которые проводились формально и были завершены без предъявления каких-либо обвинений", – сказано в тексте доклада.

Также сообщается, что во многих случаях медперсонал СИЗО отказывал людям, подвергшимся пыткам, в осмотре и фиксировании полученных телесных повреждений.

"Уровень безнаказанности был таким, что в некоторых случаях сотрудники ФСБ подвергали жертв жестокому обращению на глазах у их адвокатов, привлеченных государством для осуществления защиты по назначению", – добавили в миссии ООН.

Politeka сообщала, что с 2014 года, по данным общественной организации КрымSOS, на территории временно оккупированного Крыма за шесть лет российской оккупации 45 человек пропали без вести, судьба 15 из них до сих пор неизвестна.

На данный момент Кабмином Украины формируется Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. После того, как комиссия начнет работу, представительство Президента в Крыму планирует поднимать вопрос насильственных исчезновений, осуществляемых в период оккупации на территории АР Крым и города Севастополя и находится на постоянной связи с прокуратурой АРК по каждому случаю исчезновения.

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