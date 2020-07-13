Блогер и сторонник аннексии Крыма Александр Горный пожаловался на ситуацию, которая сложилась на полуострове
По его словам, в оккупированном Россией Крыму назрели проблемы, которые местные "власти" не могут разрешить. А "понаехавшие" россияне после увиденного "срачника" могут и вернуться снова на отдых.
Об этом он написал в блоге на "Эхо Москвы".
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Он указал, что в разгар сезона полуостров встречает российского туриста высокими ценами и плохим сервисом.
"Что нам готовит нынешний туристический сезон? Однозначно рост цен на все. Местные торгаши увидев табуны материковых россиян несущихся на крымские курорты решили заработать, да так, что многие туристы в следующем году однозначно не поедут, если откроют Турцию и Европу. Крымский срачник с запахом шаурмы и чебуреков, сливающимся в море дерьмом – запомнится многим", – написал он.
Горный указал, что пока у власти находятся оккупанты, то украинский полуостров и далее будет "превращаться в гадюшник, застроенный шалманами".
"Посмотрите на Феодосию. Город и феодосийский район, куда входит Коктебель просто уничтожили за последнее время. Нынешний ситиманагер редкостный олень. Все это понимают, включая Аксенова (Сергей Аксенов, "глава" Крыма – Ред.), но ситуация зависла. Почему? Ответ простой – по качану и по капусте", – добавил он.
Напомним, Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.
Также Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.
Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче води в Крым: "Самое большое предательство".