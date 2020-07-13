Блогер и сторонник аннексии Крыма Александр Горный пожаловался на ситуацию, которая сложилась на полуострове

По его словам, в оккупированном Россией Крыму назрели проблемы, которые местные "власти" не могут разрешить. А "понаехавшие" россияне после увиденного "срачника" могут и вернуться снова на отдых.

Об этом он написал в блоге на "Эхо Москвы".

Он указал, что в разгар сезона полуостров встречает российского туриста высокими ценами и плохим сервисом.



"Что нам готовит нынешний туристический сезон? Однозначно рост цен на все. Местные торгаши увидев табуны материковых россиян несущихся на крымские курорты решили заработать, да так, что многие туристы в следующем году однозначно не поедут, если откроют Турцию и Европу. Крымский срачник с запахом шаурмы и чебуреков, сливающимся в море дерьмом – запомнится многим", – написал он.

Горный указал, что пока у власти находятся оккупанты, то украинский полуостров и далее будет "превращаться в гадюшник, застроенный шалманами".

"Посмотрите на Феодосию. Город и феодосийский район, куда входит Коктебель просто уничтожили за последнее время. Нынешний ситиманагер редкостный олень. Все это понимают, включая Аксенова (Сергей Аксенов, "глава" Крыма – Ред.), но ситуация зависла. Почему? Ответ простой – по качану и по капусте", – добавил он.

Напомним, Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.

Также Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.

Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче води в Крым: "Самое большое предательство".