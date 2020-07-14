Російський актор театру і кіно Дмитро Лисенков висловився про життя в РФ

За його словами, рівень життя в регіонах Російської Федерації кардинально відрізняється від життя в Москві і Санкт-Петербурзі. Крім того, він порівняв столицю Росії з провінцією.

Про це він розповів 2019 року в програмі "Абонент недоступний" литовського радіо Baltkom, передає Обозреватель.

"Життя в регіонах Росії – це прокляття, бо там правлять місцеві царьки. А, власне, до Бога високо, до царя – далеко", – зазначив він.

В ефірі актор також підкреслив, що талановиті люди виїжджають з країни, тому що їм стає "душно".

"Якщо говорити про нашу ситуацію, то Росії потрібен не інтелект, а відданість і сила, необтяжена інтелектом, щоб виконувати завдання по обороні країни. Моя старша дочка пішла в перший клас, і я в деякому жаху перебуваю від того, що бачу в шкільній програмі. У жаху від того, який упор робиться на патріотизм. Мені здається, що патріотизм — це не паради зі сторінок підручників, а прибирання під'їздів, приведення в порядок своїх будинків. Чому люди їдуть? Бо душно!" — додав актор.

Також раніше повідомлялося, що письменниця Людмила Улицька пояснила, чому їй соромно за свою країну.

За її словами, зараз Росія перебуває у стані війни з культурою, цінностями гуманізмом, свободою особистості і ідеєю прав людини. Крім того, вона додала, що Росія давно хвора.

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