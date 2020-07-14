Российский актер театра и кино Дмитрий Лысенков высказался о жизни в РФ

По его словам, уровень жизни в регионах Российской Федерации кардинально отличается от жизни в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, он сравнил столицу России с провинцией.

Об этом он рассказал 2019 года в программе "Абонент доступен" литовского радио Baltkom, передает Обозреватель.

"Жизнь в регионах России – это проклятие, потому что там правят местные царьки. А, собственно, до Бога высоко, до царя – далеко", – отметил он.

В эфире актер также подчеркнул, что талантливые люди уезжают из страны, потому что им становится "душно".

"Если говорить о нашей ситуации, то России нужен не интеллект, а преданность и сила, необремененная интеллектом, чтобы выполнять задачи по обороне страны. Моя старшая дочь пошла в первый класс, и я в некотором ужасе нахожусь от того, что вижу в школьной программе. В ужасе от того, какой упор делается на патриотизм. Мне кажется, что патриотизм — это не парады со страниц учебников, а уборка подъездов, приведение в порядок своих домов. Почему люди уезжают? Потому что душно!" — добавил актер.

Также ранее сообщалось, что писательница Людмила Улицкая объяснила, почему ей стыдно за свою страну.

По ее словам, сейчас Россия пребывает в состоянии войны с культурой, ценностями гуманизма, свободой личности и идеей прав человека. Кроме того, она добавила, что Россия давно больна.

Напомним, что писательница Улицкая объяснила, чей Крым на самом деле.

Как сообщала Politeka, писательница Улицкая заголосила из-за "ущемления" русского языка в Украине.

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