Російська письменниця Людмила Улицька розкритикувала Росію і назвала її "відсталою"

За її словами, Росія відстає від Європи мінімум на 150 років. Відповідаючи на питання, "який ген заважає росіянам стати європейцями", письменниця сказала, що справа не в генетиці, а в цивілізаційному процесі.

Таку думку вона висловила 2018 року на каналі "112 Україна".

"Ми не можемо стати європейцями, нам потрібно ще 150 років, а може більше. Ось ця ось різниця наздоганяння, вона насправді існує. Ми це відчуваємо, спілкуючись з людьми в різних країнах", заявила Улицька. Вона підкреслила, що Росія перетворюється у світову провінцію.

За її словами, єдине, що можна зробити в такій ситуації — підвищувати культурний рівень і рівень освіти.

"На жаль, у нас зараз дуже падає освітній рівень і рівень культури", — поскаржилася літератор.

"Ми вже торкнулися того, що це коливальний процес і є надія, що це коли-небудь піде в іншу сторону. Ймовірно, при іншому керівництві", — додала письменниця.

Процес розвитку Росії вона назвала "архаїчним рухом, який йде впоперек всьому цивілізаційному процесу".

"Для мене здається надзвичайно важливим в тій ситуації, в якій ми опинилися, знижувати рівень агресії. Причому, ми не можемо знизити рівень агресії нашого начальства і нашого військового керівництва, але в собі рівень агресії ми можемо знижувати. Не дратуватися, не злитися, не впадати в лють, не впадати у відчай", — закликала вона.

Як повідомляла Politeka, письменниця Улицька заголосила через "утиск" російської мови в Україні.

Також Politeka писала, що письменниця Улицька поставила невтішний діагноз жителям Росії.