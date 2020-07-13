Русская писательница Людмила Улицкая раскритиковала Россию и назвала ее "отсталой"

По ее словам, Россия отстает от Европы минимум на 150 лет. Отвечая на вопрос, "какой ген мешает россиянам стать европейцами", писательница сказала, что дело не в генетике, а в цивилизационном процессе.

Такое мнение она высказала 2018 году каналу "112 Украина".

"Мы не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет, а может больше. Вот эта вот разница догоняния, она на самом деле существует. Мы это чувствуем, общаясь с людьми в разных странах", — заявила Улицкая. Она подчеркнула, что Россия превращается в мировую провинцию.

По ее словам, единственное, что можно сделать в такой ситуации — повышать культурный уровень и уровень образования.

"К сожалению, у нас сейчас очень падает образовательный уровень и уровень культуры", — посетовала литератор.

"Мы уже коснулись того, что это колебательный процесс и есть надежда, что это когда-нибудь двинется в другую сторону. Вероятно, при другом руководстве", — добавила писательница.

Процесс развития России она назвала "архаическим движением, которое идет поперек всему цивилизационному процессу".

"Для меня кажется чрезвычайно важным в той ситуации, в которой мы оказались, снижать уровень агрессии. Причем, мы не можем снизить уровень агрессии нашего начальства и нашего военного руководства, но в себе уровень агрессии мы снижать можем. Не раздражаться, не злиться, не впадать в ярость, не впадать в отчаяние", — призвала она.

Напомним, что писательница Улицкая объяснила, чей Крым на самом деле.

Как сообщала Politeka, писательница Улицкая заголосила из-за "ущемления" русского языка в Украине.

Также Politeka писала, что писательница Улицкая поставила неутешительный диагноз жителям России.