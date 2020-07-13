Бойовики відновили пропуск людей через свій блокпост на дорожньому коридорі Донецьк – Маріуполь

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України.

Так, сьогодні, 13 липня, окупаційна адміністрація Росії відновила пропуск через КПВВ "Донецьк – Маріуполь", і станом на 12.00 на даному напрямку через КПВВ "Новотроїцьке" в бік тимчасово окупованої території Донбасу прикордонники оформили близько сотні осіб та 7 транспортних засобів.

В ДПСУ також повідомили, що з боку тимчасово окупованих територій на в'їзд до території, підконтрольної Україні, прибуло 38 осіб та 8 автомобілів.

Також прикордонники зазначили, що станом на 12.00 через КПВВ "Станиця Луганська" лінію розмежування в пішому порядку перетнуло 710 осіб. До тимчасово окупованої території пройшло 229 людей, до підконтрольної Україні – 481.

При цьому рух через КПВВ "Мар’їнка" бойовики досі блокують.

У ДПСУ нагадали, що всі громадяни, які прибувають з тимчасово окупованої території, в умовах карантину, введеного через епідемію коронавірусу, зобов’язані пройти двотижневу самоізоляцію, встановивши мобільний додаток "Дій вдома" або, за умови надання ними відповідної згоди, двотижневу обсервацію в лікувальних закладах, визначених органами місцевої влади.

При цьому передбачаються винятки: від обов’язкової самоізоляції (обсервації) звільняються особи, які перетинають лінію розмежування для здачі зовнішнього незалежного оцінювання за наявності підтверджуючих документів.

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