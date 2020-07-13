Боевики возобновили пропуск людей через свой блокпост на дорожном коридоре Донецк – Мариуполь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Так, сегодня, 13 июля, оккупационная администрация России возобновила пропуск через КПВВ "Донецк – Мариуполь", и по состоянию на 12.00 на данном направлении через КПВВ "Новотроицкое" в сторону временно оккупированной территории Донбасса пограничники оформили около сотни человек и 7 транспортных средств.

В ГПСУ также сообщили, что со стороны временно оккупированных территорий на въезд на территорию, подконтрольную Украине, прибыло 38 человек и 8 автомобилей.

Также пограничники отметили, что по состоянию на 12.00 через КПВВ "Станица Луганская" линию разграничения в пешем порядке пересекли 710 человек. На временно оккупированную территорию прошло 229 человек, на подконтрольную Украине – 481.

При этом движение через КПВВ "Марьинка" боевики до сих пор блокируют.

В ГПСУ напомнили, что все граждане, прибывающие с временно оккупированной территории, в условиях карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение "Дія вдома" или, при условии предоставления ими соответствующего согласия, пройти двухнедельную обсервацию в лечебных заведениях, определенных органами местной власти.

При этом предусматриваются исключения: от обязательной самоизоляции (обсервации) освобождаются лица, которые пересекают линию разграничения для сдачи внешнего независимого оценивания при наличии подтверждающих документов.

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