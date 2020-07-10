Відомий письменник Борис Акунін висловився про нинішню владу в Росії

За його словами, російська політична модель зараз працює тільки на одну мету, яка полягає в забезпеченні довічної влади нинішнього президента РФ Володимира Путіна,

Про це він сказав 2017 року в інтерв'ю телеканалу "Дождь".

"Поки весь сенс існування державної російської політичної моделі працює тільки на одну мету – забезпечення довічної влади Володимира Путіна. Здоров'я у нього міцне, тому і через 20, і через 30, і через 40 років, якщо йому дозволять досидіти. І для цього навіть не обов'язково бути в здоровому глузді і тверезій пам'яті, тому що, знаєте, выкатять і укатять назад, щоб показати народу", – зазначив він.

На думку Акуніна, Путін – це людина, яка "взагалі не мислить широко".

"Швидше за все, у нього тактичний розум, який вирішує конкретні, так би мовити, завдання. Я думаю, що він не збирався там руйнувати демократію в Росії. Він ставив перед собою конкретні завдання. От треба приструнити олігархів. Ось потрібно перемогти сепаратизм. Потрібно те, се. І по цій драбині зі сходинки на сходинку він спустився зараз вже жорстко авторитарний поліцейську державу, яка рухається в бік тоталітаризму. Це якийсь, так би мовити, природний шлях", – наголосив письменник.

Нагадаємо, що Борис Акунін слідом за Лещенком заразився китайським вірусом.

Як повідомляла Politeka, письменник Борис Акунін розповів про нестерпним життя в путінській Росії.

Також Politeka писала, що Акунін виніс вирок Путіну через помилку в Росії.