Відомий письменник Борис Акунін висловився про майбутнє Росії
Він вважає, що в майбутньому в Росії можуть загрожувати гіперінфляція, сплеск сепаратизму на Кавказі і інші важкі проблеми.
Про це Акунін написав у своєму Facebook 2016 року.
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"Я зараз усе частіше думаю не про те, які ще випробування Росії доведеться пройти при Путіні, а скільки про те, яку доведеться розсьорбувати кашу потім. Дуже багато чого буде залежати, по-перше, від того, скільки часу протримається режим, і по-друге (головне), як він зміниться: безкровно або криваво, і якщо, не дай бог, друге - до якої міри криваво. Чим довше триватиме агонія і чим травматичней буде смерть, тим більше дістанеться проблем оновленої РФ і тим ці проблеми будуть запущеніше", - заявив він.
За його словами, в майбутньому Росію можуть очікувати неминучі проблеми в багатьох сферах життя.
"У найгіршому варіанті після Путіна у Росії неминучі економічний колапс, гіперінфляція і величезний зовнішній борг (вже протратившись, режим буде до останнього позичати гроші, щоб відстрочити соціальний вибух). Але навіть якщо доля зглянеться над Росією і режим зміниться скоро і безкровно, важких проблем буде дуже багато", - підсумував Акунін.
Нагадаємо, що Борис Акунін слідом за Лещенком заразився китайським вірусом.
Як повідомляла Politeka, письменник Борис Акунін розповів про нестерпним життя в путінській Росії.
Також Politeka писала, що Акунін виніс вирок Путіну через помилку в Росії.