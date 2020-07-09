Він упевнений, що інших варіантів бути не може

Відомий письменник Борис Акунін висловився про майбутнє Росії

Він вважає, що в майбутньому в Росії можуть загрожувати гіперінфляція, сплеск сепаратизму на Кавказі і інші важкі проблеми.

Про це Акунін написав у своєму Facebook 2016 року.

"Я зараз усе частіше думаю не про те, які ще випробування Росії доведеться пройти при Путіні, а скільки про те, яку доведеться розсьорбувати кашу потім. Дуже багато чого буде залежати, по-перше, від того, скільки часу протримається режим, і по-друге (головне), як він зміниться: безкровно або криваво, і якщо, не дай бог, друге - до якої міри криваво. Чим довше триватиме агонія і чим травматичней буде смерть, тим більше дістанеться проблем оновленої РФ і тим ці проблеми будуть запущеніше", - заявив він.

За його словами, в майбутньому Росію можуть очікувати неминучі проблеми в багатьох сферах життя.

"У найгіршому варіанті після Путіна у Росії неминучі економічний колапс, гіперінфляція і величезний зовнішній борг (вже протратившись, режим буде до останнього позичати гроші, щоб відстрочити соціальний вибух). Але навіть якщо доля зглянеться над Росією і режим зміниться скоро і безкровно, важких проблем буде дуже багато", - підсумував Акунін.

Нагадаємо, що Борис Акунін слідом за Лещенком заразився китайським вірусом.

Як повідомляла Politeka, письменник Борис Акунін розповів про нестерпним життя в путінській Росії.

Також Politeka писала, що Акунін виніс вирок Путіну через помилку в Росії.