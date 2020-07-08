Російський письменник Борис Акунін заявив, що росіяни і українці живуть у різних умовах і більше не є одним народом

Таку думку він висловив 2018 року під час публічної дискусії з головним редактором радіостанції "Ехо Москви" Олексієм Венедиктовим.

"Один народ чи не один народ – залежить від часу, від умов, в яких живуть люди. Люди – це такі жаби, які залежать від температури навколишнього середовища: дуже швидко змінюються. Якщо я вам зараз скажу, що північнокорейці і південнокорейці – один народ, ви дуже здивуєтеся, тому що за 70 років роздільної життя вони стали дуже сильно відрізнятися один від друга ментально, культурно, як завгодно. Якщо ми візьмемо росіян і українців, то, в загалом, вже досить давно – чверть століття – ми живемо в абсолютно різних умовах", – зазначив письменник.



Акунін підкреслив ,що за останні шість років умови життя українців і росіян "стали вже зовсім різні".

"В часи, коли так прискорюється часи, які ми зараз живемо, ці смішні в історичному масштабі терміни виглядають дуже серйозно. Ви згадайте на нашого життя, як ми жили з вами 28 років тому. Це був інший світ. Ми були іншими... 28 років тому це був радянський народ", – пояснив він.

Письменник зазначив, що за цей час змінилося покоління.

"Українці точно відрізняються від сучасних росіян, я не кажу про яких-небудь естонців чи грузин, наприклад. Ось Грузія… Це вражаюче. Я на насправді перший раз був в Грузії… в минулого року... І мене вразило, до якою мірою змінився народ за це короткий час, особливо молоді люди", – підсумував Акунін.

Нагадаємо, що Борис Акунін слідом за Лещенком заразився китайським вірусом.

Як повідомляла Politeka, письменник Борис Акунін розповів про нестерпним життя в путінській Росії.

Також Politeka писала, що Акунін виніс вирок Путіну через помилку в Росії.