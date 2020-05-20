Російський письменник Борис Акунін зробив прогноз щодо існування путінського режиму

На думку Акуніна, після протестів в Росії в 2011–2012 роках президент РФ Володимир Путін "закрутив гайки і закатав всіх під асфальт", але проблема нікуди не поділася.

Таку думку він озвучив 2017 года в інтерв'ю українському телеканалу NewsOne.

"Я не революційна людина. Дуже боюся революції в одній окремо взятій країні під назвою Росія, яка напхана ядерною зброєю. Дуже цього боюся. Я бачу, що раніше помилявся. У мене було відчуття, що якщо тиснути, тиснути і тиснути на цю владу, то вона потихеньку зміркує, що так для неї краще", - зазначив Акунін.

За його словами, в Росії протести ще повторяться, коли в країні закінчаться гроші. Він зазначив, що Путін душить всі протести, які відбуваються в Росії, але рано чи пізно росіяни не зможуть терпіти свавілля президента РФ.

"Але Володимир Путін виявився менш розумною людиною, ніж я думав. Те, що він зробив, – фактично всю цю справу задавив, закрутив гайки в Росії і закатав всіх під асфальт. Він вважає, що вирішив проблему. Путін лише розбив градусник, який показував високу температуру. Хвороба від цього нікуди не зникла, вона стала тільки гірше", – зазначив письменник.

Акунін також додав, що поки життя в Росії "стала поскудніше, але все одно залишається стерпним".



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