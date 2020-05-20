Российский писатель Борис Акунин сделал прогноз по поводу существования путинского режима

По мнению Акунина, после протестов в России в 2011–2012 годах президент РФ Владимир Путин "закрутил гайки и закатал всех под асфальт", но проблема никуда не делась.

Такое мнение он озвучил 2017 года в интервью украинскому телеканалу NewsOne.

"Я не революционный человек. Очень боюсь революции в одной отдельно взятой стране под названием Россия, которая напичкана ядерными оружием. Очень этого боюсь. Я вижу, что раньше ошибался. У меня было ощущение, что если давить, давить и давить на эту власть, то она потихоньку сообразит, что так для нее лучше", - отметил Акунин.

По его словам, в России протесты еще повторятся, когда в стране закончатся деньги. Он отметил, что Путин душит все протесты, которые происходят в России, но рано или поздно россияне не смогут терпеть беспредел президента РФ.

"Но Владимир Путин оказался менее умным человеком, чем я думал. То, что он сделал, – фактически все это дело задавил, закрутил гайки в России и закатал всех под асфальт. Он считает, что решил проблему. Путин всего лишь разбил градусник, который показывал высокую температуру. Болезнь от этого никуда не исчезла, она стала только хуже", – отметил писатель.

Акунин также добавил, что пока жизнь в России "стала поскуднее, но все равно остается сносной".



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