Відомий російський письменник Борис Акунін висловився про сучасну Росію

Письменник постарався одним словом охарактеризувати свої відчуття від нинішньої Росії, і слово це - "слабкість".

Про це Акунін написав 2016 року на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"От задав собі питання: що таке сьогоднішня Росія? Яким єдиним словом або поняттям можна найточніше передати моє нинішнє відчуття від неї? Який компонент визначає, головний? І вийшло, що код Росії сьогодні - "Слабкість". Ось запах, який виходить сьогодні від країни; ось почуття, яке, по-моєму, відчувають всі її мешканці. Як ніби живуть у зоні сейсмонебезпеці", - зазначив письменник

За його словами, в РФ стало нетривким все: сама держава; влада і сам президент.

"Стало нетривким все. Росія - держава, яка то чи збережеться, то чи розсиплеться. Влада, яка постійно лякає жителів і при цьому сама лякається власної тіні. Втомлений правитель, який побудував систему, при якій йому страшно піти у відставку. І безліч людей, які не знають, чи зможуть вони жити у власній країні, або поїдуть", - навів він приклад.

Він також акцентував увагу на тому, що і економіка, національна валюта, і нафта з газом.

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