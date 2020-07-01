Известный российский писатель Борис Акунин высказался о современной России

Писатель постарался одним словом охарактеризовать свои ощущения от нынешней России, и слово это - "непрочность".

Об этом Акунин написал 2016 года на своей странице в соцсети Facebook.

"Вот задал себе вопрос: что такое сегодняшняя Россия? Каким единственным словом или понятием можно точнее всего передать мое нынешнее ощущение от нее? Какой компонент определяющий, главный? И получилось, что код России сегодня - "Непрочность". Вот запах, который исходит сегодня от страны; вот чувство, которое, по-моему, испытывают все ее обитатели. Как будто живут в зоне сейсмоопасности", - отметил писатель

По его словам, в РФ стало все непрочным все: само государство; власть и сам президент.

"Стало непрочным всё. Россия - государство, которое то ли сохранится, то ли рассыплется. Власть, которая постоянно пугает жителей и при этом сама пугается собственной тени. Уставший правитель, построивший систему, при которой ему страшно уйти в отставку. И множество людей, не знающих, смогут ли они жить в собственной стране или уедут", - привел он пример.

Он также акцентировал внимание на том, что и экономика, и национальная валюта, и нефть с газом.

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