Российский писатель Борис Акунин заявил, что россияне и украинцы живут в разных условиях и больше не являются одним народом
Такое мнение он высказал 2018 года во время публичной дискуссии с главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым.
"Один народ или не один народ – зависит от времени, от условий, в которых живут люди. Люди – это такие лягушки, которые зависят от температуры окружающей среды: очень быстро меняются. Если я вам сейчас скажу, что северокорейцы и южнокорейцы – один народ, вы очень удивитесь, потому что за 70 лет раздельной жизни они стали очень сильно отличаться друг от друга ментально, культурно, как угодно. Если мы возьмем россиян и украинцев, то, в общем, уже довольно давно – четверть века – мы живем в совершенно разных условиях", – отметил писатель.
Акунин подчеркнул ,что за последние шесть лет условия жизни украинцев и россиян "стали уже совсем разные".
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"Во времена, когда так убыстряются времена, в которые мы сейчас живем, эти смешные в историческом масштабе сроки выглядят очень серьезно. Вы вспомните на нашей жизни, как мы жили с вами 28 лет назад. Это был другой мир. Мы были другими... 28 лет назад это был советский народ", – пояснил он.
Писатель отметил, что за это время сменилось поколение.
"Украинцы точно отличаются сейчас от современных россиян, я уж не говорю про каких-нибудь эстонцев или грузин, например. Вот Грузия… Это поразительно. Я на самом деле в первый раз был в Грузии… в прошлом году... И меня поразило, до какой степени изменился народ за это короткое время, особенно молодые люди", – подытожил Акунин.
Напомним, что Борис Акунин вслед за Лещенко заразился китайским вирусом.
Как сообщала Politeka, писатель Борис Акунин рассказал о невыносимой жизни в путинской России.
Также Politeka писала, что Акунин вынес приговор Путину из-за ошибки в России.