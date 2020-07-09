Он уверен, что других вариантов быть не может

Известный писатель Борис Акунин высказался о будущем России

Он считает, что в будущем России могут грозить гиперинфляция, всплеск сепаратизма на Кавказе и другие тяжелые проблемы.

Об этом Акунин написал в своем Facebook 2016 года.

"Я сейчас все чаще думаю не о том, какие еще испытания России придется пройти при Путине, а сколько о том, какую кашу придется расхлебывать потом. Очень многое будет зависеть, во-первых, от того, сколько еще времени продержится режим, и во-вторых (в главных), как он сменится: бескровно или кроваво, и если, не дай бог, второе - до какой степени кроваво. Чем дольше продлится агония и чем травматичней будет кончина, тем больше достанется проблем обновленной РФ и тем эти проблемы будут запущенней", - заявил он.

По его словам, в будущем Россию могут ожидать неизбежные проблемы во многих сферах жизни.

"В плохом варианте после Путина в России неизбежны экономический коллапс, гиперинфляция и огромный внешний долг (уже протратившись, режим будет до последнего занимать деньги, чтобы отсрочить социальный взрыв). Но даже если судьба сжалится над Россией и режим сменится скоро и бескровно, тяжелых проблем будет очень много, - подытожил Акунин на своей странице в сети.

Напомним, что Борис Акунин вслед за Лещенко заразился китайским вирусом.

Как сообщала Politeka, писатель Борис Акунин рассказал о невыносимой жизни в путинской России.

Также Politeka писала, что Акунин вынес приговор Путину из-за ошибки в России.