Известный писатель Борис Акунин высказался о нынешней власти в России
По его словам, российская политическая модель сейчас работает только на одну цель, которая состоит в обеспечении пожизненной власти нынешнего президента РФ Владимира Путина,
Об этом он сказал 2017 года в интервью телеканалу "Дождь".
"Пока весь смысл существования государственной российской политической модели работает только на одну цель – обеспечение пожизненной власти Владимира Путина. Здоровье у него крепкое, поэтому и через 20, и через 30, и через 40 лет, если ему позволят досидеть. И для этого даже необязательно находиться в здравом уме и трезвой памяти, потому что, знаете, выкатят и укатят обратно, чтобы показать народу", – отметил он.
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По мнению Акунина, Путин – это человек, который "вообще не мыслит вдлинную".
"Скорее всего, у него тактический ум, который решает конкретные, так сказать, задачи. Я думаю, что он не собирался там разрушать демократию в России. Он ставил перед собой конкретные задачи. Вот нужно приструнить олигархов. Вот нужно победить сепаратизм. Нужно то, се. И по этой лестнице со ступеньки на ступеньку он спустился сейчас уже в жестко авторитарное полицейское государство, которое движется в сторону тоталитаризма. Это некий, так сказать, естественный путь", – подчеркнул писатель.
Напомним, что Борис Акунин вслед за Лещенко заразился китайским вирусом.
Как сообщала Politeka, писатель Борис Акунин рассказал о невыносимой жизни в путинской России.
Также Politeka писала, что Акунин вынес приговор Путину из-за ошибки в России.