Окупанти знову понесли серйозні втрати на Донбасі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані офіцера ЗСУ і блогера Анатолія Штірліца.
За його даними, втрати російсько-окупаційних військ вчора, 9 липня, склали дві особи: санітарні ("трьохсоті") - 2 (1 - 7 омсбр, 1 - 9 омсп).
Крім того, за уточненими даними 8 липня втрати додатково склали 4 особи: безповоротні ("двохсоті") – 4 (4 - 2 омсбр).
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Пресцентр штабу операції Об'єднаних сил також повідомляє, що 9 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм та 82-х мм міномети, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.
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