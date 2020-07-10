Окупанти знову понесли серйозні втрати на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані офіцера ЗСУ і блогера Анатолія Штірліца.

За його даними, втрати російсько-окупаційних військ вчора, 9 липня, склали дві особи: санітарні ("трьохсоті") - 2 (1 - 7 омсбр, 1 - 9 омсп).

Крім того, за уточненими даними 8 липня втрати додатково склали 4 особи: безповоротні ("двохсоті") – 4 (4 - 2 омсбр).

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Пресцентр штабу операції Об'єднаних сил також повідомляє, що 9 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм та 82-х мм міномети, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

Українська розвідка також підтвердила, що 9 липня українські військові поранили двох бойовиків.
 
Серед українських захисників втрат за минулу добу внаслідок обстрілів противника немає.
 
Від початку поточної доби, 10 липня, збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.
 
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм біля Причепилівки, що на Луганщині.