Оккупанты вновь понесли серьезные потери на Донбассе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные офицера ВСУ и блогера Анатолия Штирлица.
По его данным, потери российско-оккупационных войск вчера, 9 июля, составили два человека: санитарные ("трехсотые") - 2 (1 - 7 омсбр, 1 - 9 омсп).
Кроме того, по уточненным данным, 8 июля потери дополнительно составили 4 человека: безвозвратные ("двухсотые") – 4 (4 - 2 омсбр).
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Пресс-центр штаба операции Объединенных сил также сообщает, что 9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
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