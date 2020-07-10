Оккупанты вновь понесли серьезные потери на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные офицера ВСУ и блогера Анатолия Штирлица.

По его данным, потери российско-оккупационных войск вчера, 9 июля, составили два человека: санитарные ("трехсотые") - 2 (1 - 7 омсбр, 1 - 9 омсп).

Кроме того, по уточненным данным, 8 июля потери дополнительно составили 4 человека: безвозвратные ("двухсотые") – 4 (4 - 2 омсбр).

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил также сообщает, что 9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Украинская разведка также подтвердила, что 9 июля украинские военные ранили двух боевиков.

Среди украинских защитников потерь за минувшие сутки в результате обстрелов противника нет.

От начала текущих суток, 10 июля, вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.