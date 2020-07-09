На Львовщие 48-річний священик зайнявся зовсім не богоугодним промислом

Чоловік переробляв стартові і шумові пістолети на бойові, потім продаючи їх.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції у Львівській області.

Як розповіли правоохоронці, священик організував зброярню у власному будинку. Він купував через інтернет стартові, шумові пістолети та макети інших видів зброї, а потім переробляв на бойові, комплектуючи їх патронами власного виробництва.

У подальшому він підшукував покупців та поштою надсилав їм зброю.

У поліції підкреслили, що раніше священика вже притягували до кримінальної відповідальності. У грудні 2018 року його затримали за незаконне поводження зі зброєю.

Шевченківський районний суд Львова тоді визнав його винним і засудив до п'яти років позбавлення волі. Однак, на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України, чоловіка звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки.

Тому, щоб не потрапити в поле зору поліцейських, при купівлі пістолетів та відправленні поштою «товару» чоловік використовував фіктивні анкетні дані.

Поліцейські задокументували кілька фактів продажу зброї. Її вилучили та направили на експертне дослідження. Фахівці підтвердили, що вона є вогнепальною.

Поліція нагрянула з обшуками не тільки до «зброяра в рясі», але і за адресами на території Львівської, Черкаської та Київської областей, де проживають покупці зброї.

Правоохоронці вилучили вісім пістолетів, рушницю, 15 магазинів, шість глушників, 165 патронів, світлошумові гранати та інші елементи зброї. Обшуки тривають.

Тепер священику загрожує реальний термін – від трьох до семи років за ґратами.

Раніше ми писали про те, що на Харківщині копи зупинили п'яного священика, який спровокував ДТП і намагався втекти з місця аварії. Суд позбавив його прав на рік, а також виніс вердикт, згідно якого винуватцю доведеться заплатити штраф 10200 гривень за водіння у п'яному стані.

До речі, на перше судове засідання, яке відбулося 11 червня, служитель культу не з'явився. Наступного разу суд був призначений на 7 липня, а наступного дня став відомий вердикт.

Нагадаємо, священик вирішив розібратися з патріархом Кирилом і Путіним.

Як повідомляла Politeka, священик «під градусом» влаштував моторошну лобову ДТП.

Також Politeka писала, що п'яний священик влаштував ДТП і «пустився у всі тяжкі».