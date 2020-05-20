Российская православная церковь решила помочь американским братьям по вере побороть китайский вирус

В Нью-Йорке, где зафиксировано 194 тысячи заболевших, священник РПЦ епископ Манхэттенский Николай организовал воздушный крестный ход над мегаполисом с иконой в руках, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ и соцсети.

Служитель культа вооружился иконой, сел в частный самолет и с молитвами о прекращении пандемии коронавируса полетал над городом.

Приземлившись, Николай выразил надежду, что «преблагословенная Богородица поможет жителям Нью-Йорка в это непростое время». Он также добавил, что каждый день возносятся молитвы о медиках, больных и о «скорейшем избавлении от губительного поветрия».

«Да это пострашнее эпидемии будет», «И вакцины от этого, к сожалению, нет», «Что, страшно жить в стране номер один с великолепной медициной? Пришлось на помощь Бога звать? В чём сила, брат? В деньгах?», «зашквар международного уровня», «Сколько ж на этих папуасов тратится по всему миру ресурсов!?», «Надо с портретом Путина летать - вся нечисть в аду сгорит», – иронизируют комментаторы.

Отметим, что не так давно патриарх Кирилл на Мерседесе с чудотворной иконой Богоматери в руках объезжал Москву, охваченную коронавирусом, и молился, чтобы эпидемия поскорее закончилась. Когда же это мероприятие закончилось провалом, а кривая заболеваемости сиганула вверх, глава РПЦ объяснил неудачу тем, что икона, с которой он ездил по городу, оказалась китайской подделкой, изготовленной в 1961 году.

Напомним, скандальный священник РПЦ "проклял" тех, кто закрывает церкви.

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