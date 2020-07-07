Скандальный схиигумен Сергий, которого пытаются лишить священнического сана, призвал свою паству встать на защиту церкви

Священник заявил, что не собирается покидать Среднеуральский женский монастырь, несмотря на принятое судом Екатеринбургской епархии решение лишить его сана, передает Politeka.net со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Сергия Всеволода Могучева на YouTube-канале.

Священник просит защиты не только для монастыря, но и для всей РПЦ.

«Из Русской православной церкви мы должны выбросить врагов Бога и Богородицы: экуменистов и еретиков, патриарха Кирилла, Гундяева, и его окружение — талмудистов, каббалистов и сатанистов», – заявляет он.

Более того, Сергий предлагает собрать Поместный собор, перед которым «должны, как перед судом Божиим, предстать предатели и изменники родины», «Путин и его окружение», «патриарх, с его ближайшим окружением, митрополит Иларион, митрополит Кирилл Екатеринбургский». Последних Сергий именует «врагами Бога и Богородицы».

Блогер «Вашингтонский Обком» уже оценил смелость схиигумена, сделав соответствующую публикацию в Twitter и предвидя интересное развитие событий.

«Достойная замена шаману», «Хороший тамада, и конкурсы интересные», «Шамана им в помощь», «Это было бы здорово если бы не было так невероятно», «Остапа понесло», «Кажется, скоро в палате у Саши Шамана будет пополнение», «А не так уж он и безумен», – реагируют в комментариях, вспоминая шамана, который уже шел в Москву, чтобы изгнать беса из Путина.

Ранее мы писали, что, согласно информации в росСМИ, отец Сергий, в миру – Николай Васильевич Романов, 1955 года рождения, проживавший в городе Пушкино Московской области, выпускник школы милиции, в середине 80-х получил две судимости. В 1985 году Пушкинский городской суд признал его виновным по части 2 статьи 211 УК РСФСР («Нарушение правил безопасности движения, повлекшее вред здоровью, либо смерть») и части 3 статьи 89 УК РСФСР («Кража государственного или общественного имущества»), приговорив к 4 годам лишения свободы. В 1986 году тот же суд признал его виновным по пунктам «а», «г», «е» статьи 102 УК РСФСР («Убийство»), части 1 статьи 144 («Кража») и части 2 статьи 146 («Грабеж»), приговорив к 13 годам лишения свободы.

Напомним, патриарх Кирилл пожаловался на нехватку денег и попросил о помощи.

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