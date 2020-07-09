На Львовщие 48-летний священник занялся отнюдь не богоугодным промыслом

Мужчина переделывал стартовые и шумовые пистолеты на боевые, затем продавая их.

Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на информацию ГУ Нацполиции во Львовской области.

Как рассказали правоохранители, священник организовал оружейную в собственном доме. Он покупал через интернет стартовые, шумовые пистолеты и макеты других видов оружия, а затем переделывал на боевые, укомплектовывая их патронами собственного производства.

В дальнейшем он подыскивал покупателей и по почте отправлял им оружие.

В полиции подчеркнули, что раньше священника уже привлекали к уголовной ответственности. В декабре 2018 года его задержали за незаконное обращение с оружием.

Шевченковский районный суд Львова тогда признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы. Однако, на основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины, мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Поэтому, чтобы не попасть в поле зрения полицейских, при покупке пистолетов и отправке по почте «товара» мужчина использовал фиктивные анкетные данные.

Полицейские задокументировали несколько фактов продажи оружия. Его изъяли и направили на экспертное исследование. Специалисты подтвердили, что оно является огнестрельным.

Полиция нагрянула с обысками не только к «оружейнику в рясе», но и по адресам на территории Львовской, Черкасской и Киевской областей, где проживают покупатели оружия.

Правоохранители изъяли восемь пистолетов, ружье, 15 магазинов, шесть глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия. Обыски продолжаются.

Теперь священнику грозит реальный срок – от трех до семи лет за решеткой.

Ранее мы писали о том, что на Харьковщине копы остановили пьяного священника, который спровоцировал ДТП и пытался скрыться с места аварии. Суд лишил его прав на год, а также вынес вердикт, согласно которого виновнику придется заплатить штраф 10200 гривен за вождение в пьяном виде.

Кстати, на первое судебное заседание, которое состоялось 11 июня, служитель культа не явился. В следующий раз суд был назначен на 7 июля, а днем позже стал известен вердикт.

Напомним, священник решил разобраться с патриархом Кириллом и Путиным.

Как сообщала Politeka, священник «под градусом» устроил жуткое лобовое ДТП.

Также Politeka писала, что пьяный священник устроил ДТП и «пустился во все тяжкие».