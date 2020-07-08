Вдова російського письменника Олександра Солженіцина висловилася про конфлікт між Україною і РФ
Свій коментар вона дала в інтерв'ю французькому виданню LeFigaro.
Наталя згадала, що її чоловік ще за життя закликав до того, щоб покінчити з російським імперіалізмом, з імперією, але має на ситуацію, що склалася свій погляд.
"Я не думаю, що справжня загроза існує з цієї сторони. Слід робити різницю між Кримом і Донбасом. Я дуже жалкую про те, що сталося в Донбасі. Росіяни не повинні були туди втручатися. Але що стосується Криму, попри спірний підхід з точки зору міжнародного права, цей регіон належить Росії", - заявила вона.
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За її словами, питання Криму раніше вирішувалося "в темну" між Ельцином, Кравчуком і Шушкевичем.
"Уявіть розлучення між чоловіком і дружиною в абсолютно непередбачуваних умовах, наприклад, під час війни. У них немає часу на роздуми, на пошук адвокатів. Раптом жінка або чоловік вистачає якусь зовсім не приналежну їй або йому річ. Саме так сталося з незалежністю України. Три людини, Єльцин, Кравчук і Шушкевич, все вирішили без свідків. Ніхто не запитав у мешканців Криму чи України їхню думку. На мій погляд, повернення Криму є відновленням історичної справедливості", - уклала вона.
Раніше ми повідомляли, що актор Олексій Гуськов розкритикував переконання про те, що українці і росіяни - це споріднені народи. Він також не вірить в історичну роль Києва:
"Ми ніколи не були братніми народами. "Мати міст руських – Київ" – це все легенди. Читайте Солженіцина".
Нагадаємо, "Вони такі ж, як і я": скандальний Охлобистін раптово поріднився з українцями.
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