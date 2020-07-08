Вдова российского писателя Александра Солженицына высказалась о конфликте между Украиной и РФ

Свой комментарий она дала в интервью французскому изданию LeFigaro.

Наталья вспомнила, что ее муж еще при жизни призывал к тому, чтобы покончить с российским империализмом, с империей, но имеет на сложившеюся ситуацию свой взгляд.

"Я не думаю, что истинная угроза существует с этой стороны. Следует делать различие между Крымом и Донбассом. Я очень сожалею о том, что произошло в Донбассе. Русские не должны были туда вмешиваться. Но что касается Крыма, несмотря на спорный подход с точки зрения международного права, этот регион принадлежит России", - заявила она.

По ее словам, вопрос Крыма ранее решался "в темную" между Ельцином, Кравчуком и Шушкевичем.

"Представьте развод между мужем и женой в совершенно непредвиденных условиях, например, во время войны. У них нет времени на размышление, на поиск адвокатов. Внезапно женщина или мужчина хватает какую-то вовсе не принадлежащую ей или ему вещь. Именно так произошло с независимостью Украины. Три человека, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, все решили без свидетелей. Никто не спросил у жителей Крыма или Украины их мнение. На мой взгляд, возвращение Крыма является восстановлением исторической справедливости", - заключила она.

Ранее мы сообщали, что актер Алексей Гуськов раскритиковал убеждения о том, что украинцы и россияне - это родственные народы. Он также не верит в историческую роль Киева:

"Мы никогда не были братскими народами. "Мать городов русских – Киев" – это все легенды. Читайте Солженицына".

Напомним, "Они такие же, как и я": скандальный Охлобыстин внезапно породнился с украинцами.

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