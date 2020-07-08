Російський письменник Дмитро Биков розповів про небезпеку прихильників президента РФ Володимира Путіна

На його думку, адепти президента РФ Володимира Путіна, що ведуть війну проти України, небезпечніше, ніж ісламські фундаменталісти та терористи.

Про це він заявив 2015 року у статті для видання "Собеседник".

"Російський фундаменталізм та прихильники Путіна, по-моєму, небезпечніше ісламістів – хоча б тому, що у Росії є ядерна зброя, і ще тому, що російські фундаменталісти вже воюють в центрі Європи, вбиваючи при цьому зовсім не карикатуристів і зовсім не за малюнки. Ще вони небезпечні тим, що у цих фундаменталістів немає фундаменту, а є одна тільки ненависть, по-науковому звана ресентиментом", - зазначив він.

Биков додав, що найстрашніше в Росії - це відсутність фундаменту, якої-небудь виразної ідеології.

"І ось найстрашніше в Росії – відсутність фундаменту, скільки-небудь виразної ідеології, крім готовності вважати своїм те, хто кровожадніше і безбашеніше", - додав Биків.

Він заявив, що у соратників Путіна немає ніякої віри, крім помсти і ненависті до Заходу.

"У сучасного російського фундаменталіста, який бажає дійти до Києва, а далі до Брюсселя, ніякої віри немає, крім помсти; він ненавидить Захід тільки тому, що там краще живуть і не потребують для самоповаги в безперервному нарощуванні репресій. Путін забезпечує своїм адептам тільки середовище, у якому всі вони прасуються кимось, будучи насправді невідомо ким. Фундамент РФ зводиться до неконкурентоспроможності, озлобленості, досконалої безідейності і готовності не зупинитися ні перед чим", - пояснив письменник.

Нагадаємо, Биков розкрив справжнє ставлення росіян до війни з Україною.

Як повідомляла Politeka, Биков повернувся з того світу і вперше розповів, що бачив.

Також Politeka розповідала, що Биков заявив, що Путін буде правити вічно.