Письменник і публіцист Дмитро Биков різко оцінив політику Кремля, яка може призвести до серйозних наслідків в Росії

Так, він вважає, що Росія рухається до найгіршого - особливо після анексії Криму. За його словами, для майбутнього Росії залишилося лише два можливих сценарії - знищення людства чи розвал країни.

Таку думку він озвучив у своїй колонці для видання Собеседник в 2019 році.

"До Криму можливі були два варіанти, після Криму Росії залишилось – тільки Чаушеску або тільки знищення людства. Зате вже фашизму в Росії більше не буде ніколи: він зникне або разом з поточною конфігурацією, або з усією Росією та світом. 77 відсотків населення в кінці кінців або вилікуються від масового гіпнозу, або помруть разом з іншими 23, але зате абсолютно щасливими", - написав він.

Також раніше повідомлялося, що Биков вважає поганими підсумками епохи Путіна, те, що Росія витратила 20 років не на поступальний розвиток, а на відкат назад.

Крім того, вона багато в чому реставрувала дорадянський монархізм, дорадянський націоналізм і дорадянську державну релігійність, а замість наукового, культурного і соціального прориву побачила суттєву деградацію, яка торкнулась майже всі сфери її життя.

"Все це проекція особистості Путіна, відззеркалювання його рис, неминуче при авторитарному правлінні – як колективна параноя при Сталіні або колективний сонний маразм за Брежнєва", – зазначає поет.

Разом з тим, він відзначив і позитивні зміни, які відбулися при Путіні. Биков вважає, що в російському суспільстві з'явилися зародки протестного руху, в якому бере участь вже нове покоління.

Нагадаємо, Биков розкрив справжнє ставлення росіян до війни з Україною.

Як повідомляла Politeka, Биков повернувся з того світу і вперше розповів, що бачив.

Також Politeka розповідала, що Биков заявив, що Путін буде правити вічно.