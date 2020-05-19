Російський письменник, критик і журналіст Дмитро Биков висловився про агресію Росії

Поет зазначив 2019 року у своєму блозі у виданні Собеседник, що війна в Афганістані не була помилкою, а розцінюється як системний підхід.

В якості прикладу можна навести і введення військових в Чехословаччину, розстріл демонстрації в Новочеркаську і навіть сталінські репресії. Крім того, він торкнувся теми війни на Донбасі.

Він також додав, що не секрет, що російська влада звикла прикривати свої військові дії небезпекою вторгнення США і скрізь бачать «американський слід».

«Імперія не може не контролювати навколишній простір, не може не конкурувати за нього, не може відмовитися від аргументів типу «Інакше там вже були б американці». Американці були б скрізь – в Празі, в Афганістані, в Україні», — поділився своєю думкою Биків.

Журналіст торкнувся теми військових дій на Донбасі, адже багато хто вперто не хоче визнавати на сході України присутність російських військових. У подібному відношенні можна звинувачувати укорінену в умах громадян РФ «імперську модель».

«Сенс нападу на Донбас був у тому, щоб було чим виправдати своє життя; щоб на федеральних каналах з повним моральним правом кричали: «Я вбивав, і що?!»; щоб героїзувати згодом учасників бойових дій в Донбасі – тих легендарних учасників, яких там нібито не було. Тому що його поведінка якраз алогічна – і буде алогічна до тих самих пір, поки нескінченне збереження імперської моделі з її ідеологією та вертикаллю не буде визнано фатальною помилкою», — підкреслив Биків.

Письменник зазначив, що проблему потрібно шукати в радянській ідеології, яка досі впливає на уми російських громадян, які до цих пір «принижені і абсолютно безправні».

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