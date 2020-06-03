Писатель и публицист Дмитрий Быков резко оценил политику Кремля, которая может привести к серьезным последствиям в России

Так, он считает, что Россия движется к наихудшему - особенно после аннексии Крыма. По его словам, для будущего России осталось лишь два возможных сценария - уничтожение человечества или развал страны.

Такое мнение он озвучил в своей колонке для издания Собеседник в 2019 году.

"До Крыма возможны были два варианта, после Крыма России осталось – только Чаушеску или только уничтожение человечества. Зато уж фашизма в России больше не будет никогда: он исчезнет либо вместе с текущей конфигурацией, либо со всей Россией и миром. 77 процентов населения в конце концов либо излечатся от массового гипноза, либо умрут вместе с остальными 23, но зато совершенно счастливыми", - написал он.

Также ранее сообщалось, что Быков считает плохими итогами эпохи Путина, то, что Россия потратила 20 лет не на поступательное развитие, а на откат назад.

Кроме того, она во многом реставрировала досоветский монархизм, досоветский национализм и досоветскую государственную религиозность, а вместо научного, культурного и социального прорыва увидела существенную деградацию, затронувшую почти все сферы ее жизни.

"Все это проекция личности Путина, отзеркаливание его черт, неизбежное при авторитарном правлении – как коллективная паранойя при Сталине или коллективный сонный маразм при Брежневе", – отмечает поэт.

Вместе с тем, он отметил и положительные изменения, которые произошли при Путине. Быков полагает, что в российском обществе появились зародыши протестного движения, в котором участвует уже новое поколение.

Напомним, Быков раскрыл истинное отношение россиян к войне с Украиной.

Как сообщала Politeka, Быков вернулся с того света и впервые рассказал, что видел.

Также Politeka рассказывала, что Быков заявил, что Путин будет править вечно.