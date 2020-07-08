Российский писатель Дмитрий Быков рассказал об опасности сторонников президента РФ Владимира Путина

По его мнению, адепты президента РФ Владимира Путина, ведущие войну против Украины, опаснее, чем исламские фундаменталисты и террористы.

Об этом он заявил 2015 года в статье для издания "Собеседник".

"Российский фундаментализм и сторонники Путина, по-моему, опасней исламистов – хотя бы потому, что у России есть ядерное оружие, и еще потому, что российские фундаменталисты уже воюют в центре Европы, убивая при этом совсем не карикатуристов и совсем не за рисунки. Еще они опасны тем, что у этих фундаменталистов нет фундамента, а есть одна только ненависть, по-научному называемая ресентиментом", - отметил он.

Быков добавил, что самое страшное в России - это отсутствие фундамента, сколько-нибудь внятной идеологии.

"И вот самое страшное в России – отсутствие фундамента, сколько-нибудь внятной идеологии, кроме готовности считать своим того, кто кровожадней и безбашенней", - добавил Быков.

Он заявил, что у соратников Путина нет никакой веры, кроме мщения и ненависти к Западу.

"У современного российского фундаменталиста, желающего дойти до Киева, а далее до Брюсселя, никакой веры нет, кроме мщения; он ненавидит Запад только потому, что там лучше живут и не нуждаются для самоуважения в непрерывном наращивании репрессий. Путин обеспечивает своим адептам только среду, в которой все они глядятся кем-то, будучи в действительности неизвестно кем. Фундамент РФ сводится к неконкурентоспособности, озлобленности, совершенной безыдейности, голимой конъюнктурщине, чудовищному непрофессионализму и готовности не остановиться ни перед чем", - объяснил писатель.

Напомним, Быков раскрыл истинное отношение россиян к войне с Украиной.

Как сообщала Politeka, Быков вернулся с того света и впервые рассказал, что видел.

Также Politeka рассказывала, что Быков заявил, что Путин будет править вечно.