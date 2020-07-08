На окупованій території Донбасу бойовики влаштували екологічну катастрофу

Через масове варварське знищення шахт на окупованій території Донбасу, в регіоні вибухнула екологічна катастрофа.

Про це розповів український журналіст і болеро Денис Казанський на своєму каналі в Youtube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, через порушення або припинення роботи шахтних водовідливів, стали стрімко міліти ріки і водосховища: та вода, яка раніше надходила до них з підземелля, тепер вся йде в порожнечі і вироблення.

"Чомусь не міліли річки, не пересихали водосховища при тих самих "фашистах"... при цьому чомусь виділялися гроші і вся ця система вона якось підтримувалася - водовідливи, і все таке. А зараз прийшли "визволителі" і звільнили Донбас від усього цього і тепер там валиться абсолютно все", - зазначив Казанський.

Як виявилося, ця проблема існує на Донбасі давно, але окупаційні власті замовчують її. Зараз же вона досягла таких масштабів, що вони змушені були визнати її. Зокрема, так звана мер Алчевська Наталія Пяткова заявила, що вона дуже стурбована обмілінням Ісаковського водосховища - улюбленого місця відпочинку мешканців міста.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі "пішли в загул" і почали знищувати самі себе: "13 вбитих і 15 ранених".

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