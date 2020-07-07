Президент РФ Володимир Путін не буде нападати на Україну найближчим часом

Про це розповів в інтерв'ю для видання Обозреватель російський журналіст Олександр Кушнарь.

На його думку, у російського президента Володимира Путіна немає ні сил, ні економічних ресурсів на нову військову агресію проти України, а Кремль втратив шанс на загострення конфлікту.

"Ескалації (загострення прим. ред) та вторгнення в Україну не буде. У Росії на це немає ніяких сил, ні фінансових, ні військових, ні, найголовніше, моральних. Ось в 14-му році був драйв, а зараз він абсолютно втрачений. Кремль буде зайнятий підтримкою своєї влади в Росії, може бути, ще на Донбасі і в Криму. Інших зовнішніх агресивних авантюр не буде", – запевнив журналіст.

Він так само процитував нещодавню статтю CNN, де високопоставлені чиновники адміністрації американського президента Дональда Трампа говорили, що Росія втрачає свій вплив у світі.

"Там писалося, що Росія – це другосортна тоталітарна держава, ослабла, яке деградує і знаходиться на схилі своїх сил. Там ще згадувалося, що вона виробляє лише 4% або навіть менше 4% світового ВВП. Це власне енергоресурси. Але якщо нафта знову впаде до 20 доларів – все, немає цих 4% ВВП", – резюмував він.

Крім того, він зазначив, що путінська стаття про перегляд Другої світової – це ж насправді крик про допомогу диктатора, який хоче звернути на себе загальну увагу.

Нагадаємо, помолоділий Путін в безглуздому вбранні довів росіян до сліз

Як повідомляла Politeka, Путін дозволив собі зайвого перед камерами, кадри ганьби повеселили росіян

Також Politeka писала, що Путін вийшов на зв'язок і довів росіян до сліз своїм боягузливим вчинком, фото