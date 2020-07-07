Президент РФ Владимир Путин не будет нападать на Украину в ближайшее время

Об этом рассказал в интервью для издания Обозреватель российский журналист Александр Кушнарь.

По его мнению, российского президента Владимира Путина нет ни сил, ни экономических ресурсов на новую военную агрессию против Украины, а Кремль упустил шанс на обострение конфликта.

"Эскалации (обострение - прим.ред) и вторжения в Украину не будет. У России на это нет никаких сил, ни финансовых, ни военных, ни, самое главное, моральных. Вот в 14-м году был драйв, а сейчас он абсолютно потерян. Кремль будет занят поддержанием своей власти в России, может быть, еще на Донбассе и в Крыму. Других внешних агрессивных авантюр не будет", – заверил журналист.

Он так же процитировал недавнюю статью CNN, где высокопоставленные чиновники администрации американского президента Дональда Трампа говорили, что Россия теряет свое влияние в мире.

"Там писалось, что Россия – это второсортное тоталитарное государство, слабеющее, которое деградирует и находится на склоне своих сил. Там еще упоминалось, что она производит всего лишь 4% или даже меньше 4% мирового ВВП. Это собственно энергоресурсы. Но если нефть опять упадет до 20 долларов – все, нет этих 4% ВВП", – подытожил он.

Кроме того, он отметил, что путинская статья о пересмотре Второй мировой – это же на самом деле крик о помощи диктатора, который хочет обратить на себя всеобщее внимание.

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