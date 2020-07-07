Влада РФ готується до нової анексії частини України

Як передає Politeka.net , таку думку озвучив соціолог і публіцист Ігор Эйдман.

До такого висновку він прийшов, почувши заяву ватажка "ДНР" Бородая про те, що "республіки Донбасу вже є частиною Російської Федерації".

"Це не просто черговий вкидання. Бородай - людина системна, без вказівки путінської адміністрації пальцем не поворухне", - зазначив публіцист.

За його словами, провальне голосування на референдумі щодо змін в конституцію РФ стало поштовхом для нової анексії.

"Кремль, мабуть, всерйоз розглядає можливість нової анексії, щоб підняти чергову хвилю урапатріотичної істерії і з її допомогою - свій опалий рейтинг. Заява Бородая – зондаж можливої української та світової реакції на цю перспективу. Російські влади одночасно залякують Зеленського, щоб змусити його де-факто визнати маріонеткове керівництво проросійських анклавів (а інакше «просто анексуємо Донбас») і перевіряють на міцність позиції своїх західних партнерів", - упевнений публіцист.

Він підкреслив, що якщо реакції Заходу на заяву Бородая не буде, то це дасть зелене світло для РФ.

"Тоді від вимагання можна буде переходити до нового витка агресії, спішно переварити вже фактично вхопили Донбас", - уклав Эйдман.

Раніше, екс-командувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес у розмові з представниками ЗМІ заявив, що у вересні Росія може зробити спробу здійснити військове вторгнення в Херсонську область. На думку Ходжеса, станеться це нібито під приводом «гуманітарної кризи».

Також ми повідомляли, що політтехнолог Володимир Петров озвучив думку, що РФ може почати нову фазу збройного конфлікту на території України 7 липня.



За інформацією Петрова, росіяни вважають, що Україна не виконала жодне зі своїх умов, яку підписали між собою глава Офісу президента Андрій Єрмак з української та заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак з російської сторони.